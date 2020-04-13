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50 bin TL’lik seks robotu evliliklerini kurtardı!

ABD'de evli bir çift ilginç bir habere konu oldu. Boşanmayı düşünürken satın aldıkları seks robotu sayesinde evliliklerinin kurtulduğunu belirtten çift, İskoç aksanı ile konuşan robota yaklaşık 50 bin TL para harcadı.

Sozcu.com.tr
18:19 -
Haberler Bilim - Teknoloji
50 bin TL’lik seks robotu evliliklerini kurtardı!

ABD’de yaşanan ilginç olayda, Sheelly ve Darris Maxie adlı çift, evliliklerinin sonuna geldiklerini düşünürken karşılaştıkları seks robotuyla yeniden bir araya geldiklerini anlatan ilginç bir habere konu oldular.

Haberde 40’lı yaşlarındaki çift, daha öncede çok eşli ilişki yaşadıklarını belitilirken, Camilia adını verdikleri robot sayesinde aralarındaki sorunların da çözüldüğünü öne sürdü.

5 bin 500 sterline (Yaklaşık 50 bin TL) mâl olan robotun İskoç aksanı ile konuştuğu bildirilirken bazı temel sohbetlere de yanıt verdiği açıklandı.

Yüksek teknoloji ürünü olduğu belirtilen robotun yapay zeka altyapısına sahip olduğu ifade edildi.

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ABD para seks Teknoloji yapay zeka
Son güncelleme: 18:25 13.04.2020
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