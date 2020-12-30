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5A uydusu uzaya fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız, programını yaptık. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:13, 30/12/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
5A uydusu uzaya fırlatılıyor

“Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün” diyen Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

* Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız, programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız.

* Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022’nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

* Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız. Uzayda da büyük bir güç sahibi ülke olarak, en öndeki ülkelerden birisi olacağız. (İHA)

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