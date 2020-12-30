5A uydusu uzaya fırlatılıyor

“Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün” diyen Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

* Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız, programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız.

* Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022’nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

* Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız. Uzayda da büyük bir güç sahibi ülke olarak, en öndeki ülkelerden birisi olacağız. (İHA)

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