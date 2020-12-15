AB de sosyal medyaya ağır yaptırımlar getiriyor

Avrupa Birliği, son 20 yıldaki en büyük dijital revizyona hazırlanıyor. AB teknoloji ve sosyal medya devlerini yakından ilgilendiren “Dijital Hizmetler ve Dijital Pazar Yasaları” konusunu Salı günü açıklayacak.

Yeni yasalar, daha çok rekabete odaklanan ve barındırılan içerikten platformları sorumlu hale getiren bir adım olacak. Dijital ve sosyal medya devleri bu yasalara uymadığı anda ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Mevzuatın önemli bir kısmının, ABD merkezli olan Google ve Facebook gibi büyük oyuncuların hakimiyetini masaya yatırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Komisyonu, bir hizmetten topladıkları verileri farklı bir alanda yeni bir hizmet “iyileştirmek veya geliştirmek” için kullanan bu tür sosyal medya platformlarına karşı çıkıyor.

“BİR AVUÇ ŞİRKETİN ÇIKARI GELECEĞİMİZİ BELİRLEYEMEZ”

Çalışmaları yöneten Avrupa Komisyonu komisyon üyeleri ‘Margrethe Vestager ve Thierry Breton’ Pazar günü The Irish Times için kalema aldıkları makalede, “Bir avuç şirketin ticari ve siyasi çıkarları geleceğimizi belirlememeli” dedi.

Vestager ve Breton, “Avrupa’da dijital hizmetlerle ilgili kurallarımız 2000 yılına dayanıyor. Çoğu çevrimiçi platform o zamanlar neredeyse hiç yoktu. Araç kutumuzu güncellememiz ve kurallarımıza ve ilkelerimize çevrimiçi ve çevrimdışı her yerde saygı gösterilmesini sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURACAK”



Teknoloji analisti Benedict Evans, yeni kuralların büyük olasılıkla “istenmeyen sonuçlar” doğuracağını söyledi. Evans, “GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gizliliği korumayı hedefledi, ancak aynı zamanda Google ve Facebook’u güçlendirdi, sonuç olarak bağımsız medyayı zayıflattı” diye ekledi.