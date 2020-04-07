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Adobe programları ücretsiz mi? Adobe Connect uygulaması nasıl kullanılacak?

Adobe, öğretmen ve öğrencilerin sık kullandığı programlarının 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılacağını açıkladı. Peki hangi Adobe programları ücretsiz olarak kullanılabilecek? Adobe Connect bağlantısı nasıl yapılacaktır?

10:50 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Adobe programları ücretsiz mi? Adobe Connect uygulaması nasıl kullanılacak?

Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada eğitime ara verilirken, öğrenciler derslerini teknolojiden yararlanarak uzaktan olarak yapıyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin bu süreçte en çok kullandığı programlar ise, Adobe'nin geliştirdiği programlar. Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Adobe, uygulamalarının 60 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

ADOBE CONNECT UYGULAMASI DA ÜCRETSİZ

Eğitimcilerin ve öğrencilerin uzaktan eğitimde en çok başvurduğu programlardan biri olan Adobe Connect programının da 60 gün boyunca ücretsiz olacağı belirtildi.

Ayrıca Adobe'nin en bilinen programlarından olan Photoshop da 60 gün boyunca ücretsiz olacak.

Adobe Corona Teknoloji
Son güncelleme: 11:16 07.04.2020
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