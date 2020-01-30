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Akıllı telefonlara 100’den fazla yeni emoji geliyor! LGBTİ emojileri yolda…

Unicode Konsorsiyumu'nun verdiği onayla birlikte 2020'de akıllı telefonlara transeksüel bayrağı dahil 100'den fazla yeni emoji geliyor. Yeni emojiler cinsiyet eşitliğini hedefliyor.

10:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Akıllı telefonlara 100’den fazla yeni emoji geliyor! LGBTİ emojileri yolda…

Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020'de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100’den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı.

BIYIKLI GELİN VE TRANSEKSÜEL BAYRAĞI GELİYOR

Webtekno’da yer alan habere göre yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak görülüyor.

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