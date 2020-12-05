Bu cihaz tuttuğunuz nesneyi anlatıyor

Amerika merkezli teknoloji devleri Amazon ve Apple, görme engelli kişilere yardımcı olmayı amaçlayan teknolojileri için yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu.

Amazon’un Göster ve Anlat adlı yeni özelliği, görme engelli ve az gören kişilerin evdeki genel bakkal ürünlerini belirlemelerine yardımcı oluyor.

Bugün İngiltere’de piyasaya sürülen özellik, Amazon’un Echo Show serisi ile çalışıyor. Sistem Amazon’un Alexa isimli yardımcısı, hoparlör, kamera ve ekran ile senkronize biçimde çalışıyor. Bu arada Apple, iPhone ve iPad sahiplerinin günlük yaşam için görme, işitme ve mobilite araçları bulmasını kolaylaştırmak için özel erişilebilirlik sitesini yeniden tasarladı.

Bunlar, görme engelli kullanıcıların diğer insanlarla veya nesnelerle çarpışmasını önlemek için iPhone’un yerleşik LiDAR tarayıcısını kullanan Kişi Algılama’yı içeyor. Firmaların duyuruları, bu hafta gerçekleşen Dünya Engelliler Günü ile aynı zamana denk geldi.

Royal National Institute of Blind People’da (RNIB) kıdemli inovasyon yöneticisi Robin Spinks, “Bilgisayar görüşü ve yapay zeka, görme engelli ve kısmen görebilen insanların günlük ürünleri tanımlamasına yardımcı olmak için giderek daha fazla kullanılan teknolojide oyun değiştiricilerdir” dedi.

Amazon’un Göster ve Anlat özelliğini kullanmak dolaplardaki kavanozları, kutuları ve paketleri kolayca ve bağımsız bir şekilde ayırt etmeye olanak sağlıyor.

Show and Tell ile İngiltere’deki Amazon müşterileri ‘Alexa, elimde ne var?’ veya ‘Alexa, elimde ne var?’ diye sesleniyor. Alexa daha sonra öğeyi tanımlamak için Echo Show kamerasını ve onun yerleşik bilgisayar görüşünü ve makine öğrenimini kullanıyor.

Yeni özellik, müşterilerin bir kutu çorba veya bir kutu çay gibi dokunarak ayırt edilmesi zor olan öğeleri belirlemelerine yardımcı olacak.

Amazon ayrıca bu hafta Alexa için dijital asistan için işitme, hareketlilik, konuşma ve görme bozuklukları ile ilgili çeşitli özellikleri listeleyen çevrimiçi erişilebilirlik merkezini de başlattı. Benzer şekilde, Apple’ın yeni tasarlanan erişilebilirlik özellikleri, engelli kişilerin erişilebilirlik özelliklerini keşfetmesini ve bunları Apple cihazlarında etkinleştirmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu yenilikler, çeşitli özellikleri ‘Görme’, ‘Hareketlilik’, ‘İşitme’ ve ‘Bilişsel’ başlıkları altında sınıflandırıyor. Örneğin ‘Görme’ altında etkinleştirilebilen Büyüteç özelliği, bir menüdeki metin gibi işaret ettiği her şeyi dijital olarak genişletmek için iPhone veya iPad kamerasını kullanıyor.

‘Duyma’ başlığı altında ise, ses tanıma, yangın alarmı veya kapı zili gibi belirli bir ses algılandığında kullanıcıları bilgilendirmek için belirli sesleri dinler.

Apple bu erişilebilirlik özelliklerini çalıştırmak için telefonlarının arkasına çift veya üç kez dokunulmasını belirtiyor. Firma ayrıca yakın zamanda iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max için, yeni cihazların yerleşik LiDAR özelliğini kullanan Kişi Algılama özelliğini de ekledi.

Otonom araçlarda da kullanılan lidar teknolojisi aslında daha kompakt bir lazer görevi görüyor. Böylece etraftaki her nesneyi tanımlayan sistem, görme engelli veya az gören iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max kullanıcıları birine çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında uyarabilecek.

Görme engelli bir yazar, konuşmacı ve az görme topluluğunun savunucusu olan David Steele, “iPhone 12 Pro’daki insanları algılama ve yeni erişilebilirlik özelliği, görme engelli bir topluluktaki benim gibi insanlar için çok önemli bir oyun değiştirici durumunda” dedi.