Apple 3 ay boyunca ücretsiz yaptı… Değeri 3200 TL!

Apple’dan corona virüsü için teknolojik bir destek geldi. Tercih edilen programlardan olan Final Cut Pro şu andan itibaren üç ay denenebilirken, Logic Pro X için birkaç gün beklemek gerekiyor. Apple bu konuda yaptığı açıklamada “Evde bulunan ve ustalaşmak için yeni bir şeyler arayan müşterilerin bu ücretsiz denemeleri deneyeceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TOPLAM DEĞER 3200 TL

Deneme süresi bittiğinde bu yazılımları satın almak isteyenlerin: Final Cut Pro X için 299.99 dolar, Logic Pro X için 199.99 dolar ödemesi gerekiyor. Yani her iki yazılımın toplam değeri 3200 TL'ye oluyor.