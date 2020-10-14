Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman kimdir?

2005 yılından bu yana Apple bünyesinde çalışan Deniz Teoman, yüksek lisansını da ABD'de yaptı.

Daha önce Apple bünyesinde bulunan Macintosh bölümünde çalışan Deniz Teoman, sonra mobil cihazlar geliştirme bölümüne geçti.

Deniz Teoman son olarak ise Apple Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

Türk mühendis Deniz Teoman, lansmanda ilk kez iPhone’da göreceğimiz MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor.

