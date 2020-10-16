Apple yeni kararını Fransa’da uygulayamayacak

Teknoloji devi firmanın aldığı yeni karar göre, iPhone 12 alan kimselerin ayrıca şarj aleti ve EarPods kulaklığı da ayrı olarak alması lazım.

FRANSA'DA BU KARAR UYGULANAMAYACAK

Apple'ın aldığı bu yeni karar, Fransa'da uygulanamayacak. Ülkede 14 yaşın altındakileri korumak için yürürlükte olan bir yasaya göre, çocukların elektromanyetik dalgalardan korunması için üreticilerin telefon ile birlikte kulaklık vermesini zorunlu kılıyor.

Bu sebeple Fransa'da satışa çıkacak iPhone 12 kutularının için EarPods kulaklığı da bulunacak.