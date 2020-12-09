Apple’dan 5 bin700 liralık kulaklık

Apple’ın kendi ürünlerini sattığı mağazalarında sessiz sedasız Bose, Logitech ve Sonos gibi markaların ses odaklı ürünlerini kaldırması dikkat çekiyordu. Markanın AirPods kulaklıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte neden bu dönüşüme girdiği belli oldu.

Apple AirPods Max, yeni kulaklıklar iPhone 12 gibi beş farklı renkle satın alınabilecek. AirPods Pro’yu popüler hale getiren gürültü engelleme ve uzamsal ses özellikleri yeni üründe de bulunacak.

Firma kulaklığın tasarımının başa eşit oranlarla dağılacağı şekilde ayarlandığını ve kulaklıkların her kullanıcı için özel uyum sağlayıcı biçimde ayarlandığını kaydetti. Apple Watch gibi, AirPods Max de kullanıcıların ses seviyesini ve oynatmayı kontrol etmeleri için küçük bir dijital taç içeriyor.

Apple hisseleri, duyurunun ardından binde 5 arttı.

15 ARALIK’TA TÜRKİYE’DE

Apple’ın yeni kulaklığı AirPods Max’in fiyatı ise 549 dolar olarak belirtildi. Kulaklığın Türkiye fiyatının da 5 bin 699 TL olduğu firmanın resmi web sitesinde açıklandı. Ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ise 15 Aralık olarak belirtildi.

Kulaklığın toplam ağırlığı 384 gram olarak açıklandı. Tek şarjla 20 saat konuşma süresi sunan ürün, uzamsal ses açıkken yine tek şarj ile 20 saate kadar film oynatma imkanı sunuyor. Ayrıca 5 dakikalık şarj ile 1.5 saat süre boyunca kullanılabiliyor. Son olarak “Aktif Gürültü Engelleme veya Şeffaf Mod” açıkken tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresine sahip.