Apple’dan beklenen açıklama geldi! Apple Etkinliği 15 Eylül’de!

Özellikle Apple’ın yeni modeli iPhone 12’yi bekleyenler tanıtımın ne zaman yapılacağını merakla bekliyordu . Apple, resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından Apple Etkiniğinin 15 Eylül Salı günü düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye saatiyle 20.00’da başlayacak etkinlik Apple Park’ta gerçekleşecek. Apple iPhone 12’yi tanıtacağı etkinlik pandemi nedeniyle WWDC 2020’de olduğu gibi internet üzerinden canlı yayınlanacak.

2020 APPLE ETKİNLİĞİ ADRESİ

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITACAK?

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin bu etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan iPad Air ve Apple Watch Series 5, 15 Eylül’deki Apple etkinliğinde karşımıza çıkabilir. AirPods Studio ve AirTag de Apple’ın tanıtması beklenen ürünlerinden. Fakat etkinlikte iPhone 12 modellerinin tanıtılmama ihtimali de var. Bunun nedeni ise Apple’ın iPhone 12 tanıtımını ekim ayına bıraktığına dair gelen söylentiler.