Apple’dan “kişiselleştirilebilir” klavye patenti

Amerikalı teknoloji devi Apple, klavye konusunda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nden onay almak için 2020’nin son günlerinde, 29 Aralık’ta başvuru yaptı.

Patente göre her bir anahtar, “karşılıklı birinci ve ikinci yüzeyler” ile “bir fiber optik levhadan” oluşturulacak. Her bir tuş ayarlanabilir bir dijital ekran olarak çalışacak . Ayrıca cam, seramik, metal, polimer gibi malzemelerden ve hatta safir gibi kristal malzemelerden de yapılabilecek.

Teknoloji, İngilizce harfleri başka bir alfabeye – örneğin Kiril veya İbranice – hızlı bir şekilde dönüştürmek için kullanılabilecek. Bu özellik bilgisayarlarında oyun oynayan kullanıcılar için de çok değerli olacak.

Uygulama ile birlikte gönderilen çizimler, yeniden yapılandırılabilir klavyenin bir Macbook dizüstü bilgisayara entegre edilebileceğini veya bir masaüstü bilgisayar ile bağımsız bir klavye olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Teknoloji, 2016’da MacBook Pro klavyelerde sunulan sayı tuşlarının üzerinde bulunan dokunmatik ekran Touch Bar’ın doğal halefi olacak. Klavye, tuşlara basmak yerine kaydırmalarına izin vermek için tasarlandı, ancak daha birçok görevi yerine getirmek için uyarlanabilecek.

Apple her yıl yüzlerce patent başvurusunda bulunuyor ve çoğu hiçbir zaman ticari ürünlere dönüşmüyor. Bu patentin ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu…