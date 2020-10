Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Taner Demirer’e verildi

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB), Prof. Dr. Aziz Sancar Ödülü’nü kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı uluslararası üstün nitelikli çalışmaları ve yayınları nedeniyle kazanan Prof. Dr. Demirer, ülkemizi yurt dışında da bilimsel platformlarda temsili nedeniyle “Yaşam Boyu Bilime Katkı” ödülü ile ödüllendirildi.

2002’de TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2014’te de TBMM Onur Ödülü sahibi olan Taner Demirer’in bu ödülü alması memleketi Yozgat’ta da sevinçle karşılandı.

PROF. DR. TANER DEMİRER KİMDİR?

Dr. Demirer 1984 yılında Ankara Tıp Fakültesinden dönem üçüncüsü olarak mezun olmuş ve 1987-1997 yılları arasında 10 yıl süre ile ABD’de eğitim görmüştür.

ABD’de bulunduğu dönem içerisinde iç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezinde yapmış ve kendisine bu enstitüde ‘Outstanding Clinical Research' ödülü verilmiştir.

İç hastalıkları ve Tıbbi onkolojide Amerikan Board sınavlarını geçen Dr. Demirer “‘American Board of Internal Medicine”de diplomattır. 1998 yılında ülkemizde hematoloji alanında verilen “ROCHE Tıp Araştırma Ödülü”nü almıştır.

Dr. Demirer 2001-2007 yıllarında kısa adı EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) olan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliğinin Solid Tümör Grubu Başkanlığı ile kısa adı FECS (Federation of European Cancer Societies) olan Avrupa Kanser Federasyonu konsey üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Dr. Demirer aynı zamanda Bone Marrow Transplantation ve Journal of Hematotherapy & Stem Cell Research gibi Hematoloji ve Onkoloji alanında uluslararası düzeyde tanınmış dergilerin editorial board'unda da danışman olarak görev yapmıştır.

Dr. Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesinde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır.

Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kongresinin Başkanlığını yapmıştır. 2002 yılında Sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almıştır.

Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) asli üyesi olan Demirer, TÜBA Konsey üyeliği ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul üyelikleri de yapmıştır.

Dr. Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser Çalışma Grubu başkanı ve Kök Hücre Çalışma Grubu üyesidir. Kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı nitelikli çalışmaları ve ülkemizi yurt dışı bilimsel platformlarda temsil kabiliyeti nedeni ile Ekim 2014’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülünü almıştır.

Prof. Dr. Demirer’in aldığı ödüller:

2002 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi

2014 Yılı TBMM Onur Ödülü Sahibi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konsey Üyesi (2015-2018)

Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) Asli Üyesi

Dünya Akdemiler Birliği (IAP) Seçici Kurul Üyesi (2013-2016)