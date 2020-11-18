Bilgisayar korsanlarından oyun severlere kötü haber

Ragnar Locker olarak bilinen bilgisayar korsanları, efsane oyun Street Fighter’ın yapımcısı Capcom’a saldırdı. Kullanıcılara ait bilgileri ele geçirdiklerini öne süren ve bu bilgileri yaymakla tehdit ederek para talep eden korsanlara şirketin olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.

Ragnar Locker ekibinin şirketin belgelerini deep web’te yayınladığı belirtiliyor. 2 Kasım’ın erken saatlerinde fark edilen saldırı, personelin bilgisayarları kapatmasına rağmen tam olarak engellenemedi.

Capcom saldırının başlangıcında bu durumun mevcut ve eski personelle bağlı olan küçük bir saldırı olarak yorumlamıştı. Bilgisayar korsanları bu konuyu duyurduğundan bu yana şirket, hiçbir kredi kartı bilgisinin çalınmadığını söylese de büyük bir veri kaybıyla karşı karşıya.

Hackerların Capcom müşterilerinin, personelinin, iş arayanların; adreslerine, telefon numaralarına, e-posta adreslerine, fotoğraflarına ve iş başvurularına sahip olduğu düşünüyor. Ayrıca şimdiye kadar yayınladıkları şeyler, gelecekteki oyunlarla ilgili bilgileri içeriyor.

Capcom, çevrimiçi oyun oynamak için web sitelerine erişmenin hali hazırda güvenli olduğunu savunuyor.

Ragner Locker korsanlarının ağustos ayında gerçekleştirdiği başka bir saldırıda CWT Global adında bir şirketten 4.5 milyon dolar para aldığı belirtiliyor.