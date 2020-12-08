Bir dönüşüyle iki günlük enerji üretiyor

İlk büyük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliği ABD’ye kuruluyor. Çiftliğin dünyanın enerji ve boyut bakımından en güçlüsü olacağı konuşuluyor. Vineyard Wind şirketi tarafından, geliştirilen 3 milyar dolarlık Vindyard Wind 1 projesiyle 600 bin dönümlük bir rüzgar çiftliği kurulacak.

Massachusetts’teki popüler bir ada olan Martha’s Vineyard sahiline yaklaşık 25 km açığa, General Electric trafından Haliade-X türbinlerinden 60 tane yerleştirilecek.



Rüzgar gülünün bir kulesinin uzunluğu 350 metre yüksekliğinde olacak. Tribünün bıçağının bir dönüşü bir evin iki günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Her türbin, 106 metre uzunluğundaki kanatları ile London Eye’ın neredeyse iki katı yükseklikte, ondan 243 metre daha yüksek olacak.

Proje 2023’te faaliyete geçtiğinde, 400 bin eve güç sağlayacak kadar enerji üretecek. 13 MW’lık türbinlerin günde 312 MWh üreteceği tahmin ediliyor. Bu, Hollanda’daki bir prototip rüzgar çiftliğinde tutulan 262 MWh rekorundan neredeyse yüzde 10 daha fazla.

“ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLAR İÇİN BÜYÜK BİR ADIM”

GE’ye göre her türbin, tek kanadıyla bir eve iki gün boyunca güç sağlayacak ve 9,5 MW’lık güç üretebilecek. Vineyard Wind CEO’su Lars T. Pedersen yaptığı açıklamada, “Bu, yalnızca projemizin geleceği için değil, aynı zamanda önümüzdeki on yıllarda katlanarak büyümeye hazır bir endüstrinin geleceği için de büyük bir adım” dedi.

YILDA 1.6 MİLYON TON KARBON EMİSYONU AZALTACAK

Interesting Engineering web sitesinin hesaplamalarına göre Vineyards Wind 1’in tek bir ev için yeterli olan enerjiyi üretmesi sadece yedi saniyesini alacak. Genel olarak, rüzgar çiftliği karbon emisyonlarını yılda 1,6 milyon tonun üzerinde azaltacak. Şirket, inşaatın 2021’in ikinci yarısında başlayacağını ve rüzgar çiftliğinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

İNGİLTERE’DE AÇIK DENİZDE 2 BİN 300 TRİBÜN VAR

ABD’de yalnızca iki küçük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliği bulunuyor. Rhode Island’daki Block Island açıklarında beş türbinli bir proje ve Virginia Beach yakınlarında iki türbin.

İlk açık deniz rüzgar tribünleri 1991 yılında Danimarka’da kuruldu. 2019 yılında Danimarka’nın toplam ihtiyacının yüzde 15’ini karşıladı. İngiltere’de ise 8 bin 600 adet karada 2 bin 300 de açık denizde çalışan rüzgar tribünü bulunuyor. Bu kaynaklar toplam 12 milyon eve güç üretiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Ekim 2019 çalışmasına göre, en uygun konumlara yerleştirilirse, açık deniz rüzgar türbinleri 7,7 milyar ton karbondioksit emisyonunu azaltırken küresel elektrik taleplerini karşılamak için fazlasıyla temiz enerji sağlayabilir.

Küresel olarak, rüzgar türbinleri hala elektrik üretiminin yüzde birinden daha azını oluşturmaktadır. Uzmanlar, önümüzdeki yirmi yıl içinde kullanımın 15 kat artarak trilyon dolarlık bir endüstriye dönüşmesinin beklendiğini söylüyor.

2018’de, bir gigawatt’lık açık deniz rüzgar projesinin maliyeti 1 milyar dolara mal oldu, ancak IEA’ya göre bu fiyat etiketi önümüzdeki on yıl içinde yüzde 40’ın üzerinde düşecek.