Bu akşamki Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?

Bu akşam yapılacak etkinliğin davetiyesinde “Hi, Speed” yani “Merhaba, hız” ifadeleri kullanıldı.

Apple'ın, iPhone 12 ile birlikte 5G teknolojisine geçiş yapacağı kulislere sızan bilgiler arasında.

Apple'ın 2019 yılında gösterdiği ürün şemasında iPhone 12'nin 12 ve 12 Pro olarak satışa sunulacağını gösteriyordu. Teknoloji uzmanlarının beklentileri ise telefon ekranının 5.4, 6.7 ve 6.1 inç boyutunda gelecek olması yönünde.

Ayrıca teknoloji uzmanları, telefonlarda LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağını belirtiyor.



YENİ KULAKLIKLAR DA TANITILACAK

Bu akşam yapılacak etkinlikte iPhone 12'nin yanı sıra, AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.

İKİ YENİ ÜRÜN DAHA

iPhone, Apple Watch ve airPods’u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matının da bu akşam yapılacak etkinliğin programında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca etkinlikte anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak yeni bir Apple ürünün de tanıtımı yapılabilir.