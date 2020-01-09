Bu bileklik sizin yerinize sevgili seçecek! İşte DNABand’in özellikleri…

DNA testi ile çalışan bu bilekliğin birçok farklı özelliği bulunuyor. Günümüzde kullandığımız bilekliklerden farklı bir amaca hizmet eden DNABudge DNABand DNA’nıza göre yaşamanıza odaklanıyor.

DNA’NIZ YANAĞINIZDAN ANALİZ EDİLİYOR

Shiftdelete’te yer alan habere göre; kullanıcının yanağının iç kısmından alınan bir numune, özel bir kartuş ile analiz ediliyor ve DNA çıkarılıyor. Sonrasında DNABand'e sığacak bir kapsül çıkarılıyor. Kapsül yerleştirildikten sonra yiyecek tarama başlayabiliyor. Ayrıca, DNANudge‘ın bir de mobil uygulaması var. Buradan ürün önerileri ve DNA raporu ile ilgili daha fazla bilgi alınabiliyor.

KIRMIZI MI, YEŞİL Mİ?

DNA testi yapılan kullanıcı bilekliği bir yiyeceğin barkoduna yaklaştırdığı zaman, o yiyeceğin kendisi için uygun olup olmadığını öğrenebiliyor. Yeşil renk uygun, kırmızı ise uygun değil anlamına geliyor.

Bileklik sadece yiyecekler konusunda yardımcı olmuyor.

SİZİN YERİNİZE SEVGİLİ BULACAK?

Bileklik kullancının DNA‘sına uygun birini bulduğunda yakınlaşmasını da tavsiye ediyor. DNA'sı uyumlu kişilerin aynı alışveriş alışkanlıklarına sahip olduğu önermesinden yola çıkan özellik, iki kişinin eşleşmesini de sağlıyor.