Bu izlerin büyük zararı ortaya çıktı!

Yeni bir araştırma, uçakların arkalarında bıraktıkları izden kurtulduğumuz takdirde doğanın dengesinin daha rahat sağlanabileceğini gösterdi. Webtekno tarafından aktarılan habere göre, kontreyl adı verilen bu izlerle ilgili yapılan yeni bir araştırma, çok küçük farklılıkların dahi çevre üzerinde oldukça önemli etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

MASUM GİBİ GÖZÜKSE DE ETKİSİ BÜYÜK

Kontreyller, dışarıdan bakınca oldukça masum izler gibi görünebilir ancak bu izler, çabucak donan su buharları ve belirli bir süre havada asılı kalarak bir tür buz bulutu yaratıyor. Tıpkı yapay bulutlar gibi kontreyller de güneş ışınlarının dünyanın yüzeyine erişmesini engelliyor; bunun yanı sıra, normal şartlarda boşlukta kaybolan ısıyı tutan bir yalıtkan işlevi de görüyor.

ÇÖZÜMÜ BULUNDU

Çalışmaya göre kontreyl üreten bir uçak, daha alçaktan ya da daha yüksekten uçtuğu takdirde kontreyl üretmeyi bırakacak. Araştırmacılara göre irtifadaki birkaç bin feet (1 feet, yaklaşık 30 santimetre; yani toplamda birkaç yüz metre) değişiklik, fark yaratabilir. Dahası, araştırmaya göre bütün uçuşlar böyle bir değişiklikten etkilenmeyecek. Bilim insanları, tüm tarifeli uçuşların yalnızca %2’sinin araştırmada önerilen irtifa değişikliklerinden etkileneceğini savunuyor.