Casper, yeni Nirvana C350 Notebook’u tanıttı

Casper Nirvana C350, yüksek performans sunan yeni işlemcisi, konfigüre edilebilen yüksek depolama alanı, hafifliği ve ince çerçevesi ile yeniledi. Intel'in günlük kullanımlar için sunduğu işlemci ailesinin hem Celeron-Pentium hem de Intel Core i3 serisini de barındıran Casper Nirvana C350; bir önceki nesillere göre daha yüksek performans sağlayan işlemcisi ile fark yaratıyor. 2&4 çekirdek, 14nm, 3.10 Ghz seri çekim frekansı özelliklerine sahip Nirvana C350; hem ofis hem de günlük kullanım için gereken tüm donanıma sahip. Daha yüksek işlemci ve grafik performansı arayan kullanıcılar için yenilenen notebook, kullanıcılarına yepyeni deneyimler sunmayı vadediyor.

İNCE ÇERÇEVE, SINIRSIZ EKRAN

9mm inceliğindeki ekran çerçevesiyle genişleyen görüş açısı ve 14” boyutlu ekran görüntüsüyle Casper Nirvana C350, şıklık ve hafiflik arayanların tercihi olurken Anti-Glare özelliğine sahip yansımasız ekranı ile de daha net bir görüntü sağlar. Anti-Glare teknolojisi, ekrana düşen ışıkları absorbe ederek ekranda oluşacak görüntü kaybını engellerken aynı zaman da TN ekran yapısı sayesinde de görüntülerin çevreden net bir şekilde görülmemesini, böylece ofis dışında dahi güvenli kullanım imkânı sunar.

DAHA İNCE, HAFİF VE ŞIK

Özel alaşımlı yapısı sayesinde plastik materyale sahip olmasına rağmen metal görünümü ve sağlamlığı sunan Nirvana C350, özel tasarlanan metalik gümüş grisi rengiyle kullanıcıların zevkine hitap ediyor. Gün içinde bilgisayarlarını yanlarında taşımak isteyenler için mümkün olabilecek en ince ve en hafif boyutlara getirilen C350, 1,3 kg hafifliğe, 19,9 mm inceliğe sahiptir.

Sahip olduğu SSD opsiyonu ile zamanı değerli kılan ve gündelik işlerin süresini en aza indiren Nirvana C350, üretkenlik, optimal zaman ve yüksek hız sunuyor. Daha büyük boyutta depolama isteyen kullanıcılara disk opsiyonlu konfigürasyon sunarken kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Casper Nirvana C350, özel tasarlanan klavyesi ve makas mekanizması sayesinde tuş basım ömrünü uzatır ve tuş sesinin çıkmasını önlerken kavisli yapısı ile de parmakların tuşlara tam oturmasını sağlayarak ellerin yorulmasını engeller.

MİNİMUM TÜKETİM, MAKSİMUM PERFORMANS

4GB sistem belleğine sahip Casper Nirvana C350 ile günlük kullanımda maksimum performans elde edilir. Entegre RAM teknolojisi olan LPDDR platformunun en yeni sürümü olan LPDDR4 ile de enerji tüketiminin minimal hale getirilmesi ile şarja bağlı kalınmadan uzun süre kullanılabilir. Özel tasarlanmış donanım ve yazılımın birleşmesiyle her sesin filtreden geçerek daha net ve berrak çıkmasını sağlayan geliştirilmiş ses sitemine sahip Nirvana C350, yüksek frekanslardaki seslerin kalitesini korur. Mini HDMI, 2 USB girişi ve 1 SD kartı ile çalışma hayatını kolaylaştıran çözümler sunan Nirvana C350, Windows 10 işletim sistemine uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır.