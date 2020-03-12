Corona dolandırıcılığı! Dikkat hackerlar bilgileri çalıyor…

Corona virüsü istatistikleri ile ilgili sahte internet siteleri oluşturan bilgisayar korsanları, kullanıcıların verilerini çalıyor. Webtekno tarafındna aktarılan habere göre, bilgisayar korsanları güncel corona virüsü takibi sağlayan haritalara kilitlenmiş durumdalar. Sahte internet siteleri oluşturan bilgisayar korsanları, Corona virüsü ile ilgili bilgi almak isteyen internet kullanıcılarına beklenmedik bir sürpriz yaparak, söz konusu kullanıcıların verilerini çalıyorlar.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ VE ŞİFRELERİ ÇALIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Reason Labs araştırmacılarından Shai Alfasi, çalınan veriler arasında kullanıcı isimleri, şifreler, kayıtlı kredi kartları ve internet tarayıcı verilerinin olduğunı söylüyor. Bu tür sahte internet sitelerinin bir dosya indirtmeye çalıştığını ifade eden Alfasi, programın indirildiği anda devreye girdiğini söylüyor. Alfasi’ye göre söz konusu kötü amaçlı yazılımlar, sadece Windows işletim sistemlerini etkiliyor. Alfasi, Corona virüsünü takip etmek isteyenlerin John Hopkins Üniversitesi gibi doğrulanmış kaynaklardan bilgi alabileceklerini söylüyor.