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Corona iddiası davalık oldu: ‘5G ile çalışan ürünlerin satışı durdurulsun’ 

Antalya’da yaşayan Muammer Karabulut, 5G teknolojisinin corona virüsü yayılmasında etkili olduğu iddialarının gündeme gelmesinden sonra bu teknoloji üzerine çalışan şirketlere dava açtı. Şikayetçi Karabulut dilekçesinde, 5G reklamlarının kaldırılmasını ve bu teknoloji ile çalışan ürünlerin satışının durdurulmasını istedi.

Can ÖZÇELİK
17:40 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Corona iddiası davalık oldu: ‘5G ile çalışan ürünlerin satışı durdurulsun’ 

Antalya'da yaşayan Muammer Karabulut, 5G teknolojinin corona virüsü yaymasında etkili olduğu iddialarını gerekçe göstererek Çin'in ünlü telefon şirketi ve ABD'li yazılım firmasına dava açtı.

Bu iki şirketin 5G teknoloji ile çalışan ürünlerin reklamı ve satışını yaptığını söyleyen Muammer Karabulut, Antalya Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.

Muammer Karabulut.

“SATIŞI ENGELLENSİN”

Şikayetçi Muammer Karabulut, insan sağlığına zarar verdiği öne sürülen 5G teknolojisinin anlatıldığı reklamların yayınlarının durdurulmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin satışının engellenmesini istedi.

Şikayetçi dilekçesinde iki şirketin insan sağlığını hiçe sayarak, “Teknolojik buluşları piyasaya sürmek ve olası yan etkilerini gizlemek, dünyayı bir savaş ortamına getirmek suçu” işlediği iddia edildi.

5G ile çalışan ürünü piyasaya süren şirketlerin Türkiye'deki Tüketici Kanunu’na aykırı davrandığını öne süren şikayetçi Muammer Karabulut, Tüketici Kanunu’na göre, şirketlerin gerekli tedbirleri alıncaya kadar reklamlarının bu kapsamda durdurulması gerektiğini savundu.

ABD Antalya Çin Corona dava Google Teknoloji Türkiye
Son güncelleme: 17:43 06.04.2020
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