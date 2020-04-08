Corona virüs aplikasyonunu her hasta indirecek! Aplikasyon nedir?

Corona virüsü salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı teknolojik yardımlardan faydalanıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakalarının takibi için yeni bir telefon aplikasyonu geliştirildiği bilgisini aktardı.

CORONA VİRÜSÜ APLİKASYON NEDİR?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada uygulama hakkında bilgi verdi. Koca; “Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.”

“Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum.”

APLİKASYON NEDİR?

Aplikasyon kelimesi en temel şekliyle uygulama anlamına gelir.