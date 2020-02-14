Corona virüsü Facebook’u da vurdu!

Reuters’te yer alan habere göre, Facebook’ta çalışan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, “Corona virüsü nedeniyle artan sağlık risklerini gözönünde bulundurarak Küresel Pazarlama Zirvesi’ni iptal ettik” dedi.

9-12 Mart tarihleri arasında Moscone Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan zirvenin 4 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyordu.

Barselona’da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) de Corona virüsü nedeniyle önceki gün iptal edilmişti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 1500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, ve 60 binden fazla kişinin karantina altına alınmasına neden oldu.

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