Corona virüsü salgınında dolandırıcılık tavan yaptı

Corona virüsü salgınının ardından insanlar evlerinde kalırken, internet ve sosyal medya kullanımını arttı. İnternet kullanımındaki artışı ve insanların virüse karşı duydukları endişe, korku ve merakı fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmeye başladı.

Düşük faizle kredi imkanı, maske, dezenfektan, bağış toplama kampanyası adı altında açılan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında artış yaşandı.

“Dolandırıcılar içeriğinde corona virüsü olan her şeyi kullanmaya çalışıyor” diyen siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, vatandaşları uyardı:

EV SAVUNMASIZ BİR ORTAM

* Tüketici aradığı krediyi, kredi geri ödemesini ya da devletin avantajlarını yazdığı anda direkt karşısına sponsorlu dolandırıcılar çıkıyor. Burada önemli olan aldıkları muhatabın kim olduğunu biliyor olmaları…

* Dolandırıcılar çok net bir şekilde biliyor ki siz evinizdesiniz ve bilgisayarınızın başındasınız. Ev ortamları daha savunmasız ve korunmasız ortamlar. Dolandırıcılar bunu da bildikleri için çok ciddi anlamda oltalama saldırısı yapıyorlar.

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LİNKE TIKLADIĞINIZ ANDA…

* Bunlar tamamen kandırma üzerine kurulu dolandırıcılık ve burada amaç sizin linki tıklamanız. Sizin linki tıkladığınız andan itibaren, sizden alacakları kişisel verilerle sizi dolandırıcılığın parçası haline getiriyor olacaklar.

UCUZA SATTIKLARINI İDDİA EDİYORLAR

* Her ne kadar satışı yasak olsa da maske satışlarıyla alakalı sponsorlu reklamlar dönmekte. Son zamanlarda çok sık tüketilen soğuk gıdalar, dezenfekte ürünleri ve bilgisayar oyunlarını çok ucuza sattıklarını iddia eden firmalar da aslında firma gibi görünen dolandırıcılar. Burada 100-200 dolarlık ürünleri, 5-10 dolar gibi paralara sattıklarını iddia ediyorlar. Tüketicinin bunlara çok dikkat ediyor olması gerekiyor.

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SPONSORLU REKLAM VERİYORLAR

* Arama motorlarının ilk sayfalarında çıkmak için de sponsorlu reklamlar veriyorlar. Maalesef arama motorları da bugün bunun sorgusunu çok fazla yapmadığı için, dolandırıcılar reklam veren gerçek bir kurummuş gibi görünüyor. (DHA)