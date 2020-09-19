Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu!

CD Projekt Red'in geliştirmiş olduğu Cyberpunk 2077 iki ay sonra oyun tutkunlarıyla buluşacak. Üstün grafik tasarımlarıyla dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleri beklenenden düşük çıktı. Ortalama bir bilgisayara sahip olan kullancılar dahi oyunu rahatça oynayabilecek.
CYPERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
DirectX: DirectX 12
CPU: Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310
RAM: 8GB
GPU: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470
Depolama alanı: 70 GB HDD
Önerilen:
OS: 64-bit Windows 10
DirectX: DirectX 12
CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12GB
GPU: Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury
Depolama alanı: SSD (70 GB)