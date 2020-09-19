Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu!

CD Projekt Red'in geliştirmiş olduğu Cyberpunk 2077 iki ay sonra oyun tutkunlarıyla buluşacak. Üstün grafik tasarımlarıyla dikkat çeken oyunun sistem gereksinimleri beklenenden düşük çıktı. Ortalama bir bilgisayara sahip olan kullancılar dahi oyunu rahatça oynayabilecek.

CYPERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

OS: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

CPU: Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470

Depolama alanı: 70 GB HDD

Önerilen:

OS: 64-bit Windows 10

DirectX: DirectX 12

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6B veya AMD Radeon R9 Fury

Depolama alanı: SSD (70 GB)