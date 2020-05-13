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Dev şirketin CEO’sundan skandal paylaşım! Tepkiler sonrası sildi

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin başındaki ismin iPhone kullandığı ortaya çıktı.

20:32 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Dev şirketin CEO’sundan skandal paylaşım! Tepkiler sonrası sildi

Akıllı telefon pazarında yükselen Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’un bir paylaşımı teknoloji dünyasını karıştırdı.

Lei Jun’un sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yaptığı paylaşımda kullandığı cihazın iPhone olduğu da ortaya çıktı.

Gelen tepkilerin ardından Xiaomi CEO’su Lei Jun, iPhone ile yaptığı paylaşımı sildi. Jun aynı paylaşımı daha sonra Xiaomi Mi 10 Pro ile yaptı.

Lei Jun başına gelen bu durum, daha önce Huawei ve Realme yöneticilerinin başına da gelmiş, söz konusu şirketlerin CEO’larının da iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı.

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Son güncelleme: 20:38 13.05.2020
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