Dünyanın en büyük drone’u

Alabama merkezli Aevum şirketi Ravn X Otonom drone’u (insansız hava aracı) Perşembe günü Florida’daki Cecil SpacePort fırlatma tesisinde tanıttı.

24 metre uzunluğa 18.2 metre kanat açıklığına sahip drone, fırlatma sistemi ile roketatar özelliklerine sahip ve dünyanın en büyük insansız hava aracı olarak açıklandı.

Küçük uyduları uzaya fırlatacak şekilde tasarlanan drone, uyduları her 180 dakikada bir şekilde yörüngeye yerleştirebilecek. Drone yüksek irtifaya çıktıktan sonra yükü olan roketi veya uyduyu dünya yörüngesine taşıyabiliyor.

Ravn X kullanan bir uydunun ilk fırlatılmasının, 2021’de ABD Uzay Kuvvetleri ASLON-45 küçük uydu fırlatma görevi olması bekleniyor. Bu teknoloji, uyduların bir pilot, fırlatma rampası veya devasa roket olmadan yörüngeye gönderilmesine izin veriyor.

GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞABİLECEK

Drone, iki okul otobüsü kadar uzun ve 500 kg ağırlığında. Askeri etkilerin yanı sıra, fırlatma aracının bilim insanlarına belirli deneyler için sensörleri hızlı ve ucuz bir şekilde yörüngeye yerleştirmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Aevum’un kurucusu ve CEO’su Jay Skylus, “Yazılım ve otomasyon teknolojileriyle lojistiği gelecek nesle itiyoruz. Düşük Dünya yörüngesine son derece hızlı erişim için kritik bir ihtiyaçtı ve herkesten daha hızlı bir sistem oluşturduk” dedi.

Skylus, ihtiyaç duyulursa Aevum, yeni bir uyduyu her 180 dakikada bir alçak Dünya yörüngesine alabileceğini ve bunu günde 24 saat yapabileceğini ileri sürdü.

KİLOSU BİRKAÇ BİN DOLAR

Aevum ile yörüngeye bir yük göndermenin, SpaceX’e benzer bir fiyat olan ‘kilogram başına birkaç bin dolar’ olacağı bildirildi

Bununla birlikte, araştırmacıların ve müşterilerin, tek bir yolculukta düzinelerce uyduyu uçuran SpaceX gibi büyük bir taşıyıcıyla karşılaştırıldığında, program üzerinde ve yüklerinin yörüngede tam olarak nerede konuşlandırılacağı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklarını söylüyorlar.