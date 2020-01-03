e-Devlet’te herkes bu işlemi yaptı! Toplam ziyaret 1 milyarı aştı…

Birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait hizmetin çok kolay şekilde yapılabildiği portalın kullanıcı sayısı, 2008’de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı. İlk yılında sadece 22 hizmetin yer aldığı portalda vatandaşlar, bugün itibarıyla 5 bin 170 hizmet alabiliyor. Hizmet sayısındaki artış ve işlemlerin zahmetsizce yapılabiliyor olması portalın kullanımına da yansıdı. Yıllık istatistikler dikkate alındığında 2008’de 5 bin 747 kez ziyaret edilen portal, bu yıl 1 milyarın üzerinde ziyaretçi trafiği sağladı.



SADECE 2019’DA 465 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM

Sadece 2019’da 465 milyondan fazla işlem mobil telefon üzerinden gerçekleşti. Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:

“Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum

Ticari İşletme veya Şirketler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama.”