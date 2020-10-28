E-ticaretteki fırsatlar tartışılacak

3 Kasım 2020 günü saat 10-12 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Trendyol ve WPP'den sektörün deneyimli isimleri, COVID-19 etkileri ile e-ticaret dinamiklerinin nasıl değiştiğini ve bu değişimin nasıl iş fırsatına çevrilebileceği derinlemesine tartışılacak.

Etkinlikte, ayrıca Trendyol yetkilileri tüketici değişimleri ile birlikte Trendyol'dan en iyi şekilde faydalanarak nasıl iş fırsatları yaratabileceğini, sektörel iç görüler ve örneklerle paylaşacak.

Wavemaker Yönetici Ortağı Sibel Ülkü'nün moderatörlüğünü yapacağı online etkinliğe Trendyol CMO'su Erdem İnan, Trendyol Pazarlama Müdürleri Fatih Öztürk, Merve Akbıyık ve Eslem Diker katılacak.

WPP yönetim ekibi “Markalarımızın gündeminde olan sorulara cevap verebilmek adına onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” derken, Trendyol CMO'su Erdem İnan ise “10 yılda Türkiye'nin en büyük internet şirketi ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olduk. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi paylaşarak ülkemizin dijitalleşmesine ve ekosistemimize katkı sağlıyoruz. Trendyol olarak deneyimlerimizi katılımcılarla paylaşacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu.

Wavemaker CEO'su Serdar Aytok da “Wavemaker olarak işimizi, içinde olduğumuz kategoriyi, ekiplerimizi büyütmenin, geliştirmenin her zaman daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz, ve her güne bu arayışla başlıyoruz. Uzun zamandır iş ortaklarımızdan biri olan Trendyol bunu çok iyi başarıyor. Bu başarının arkasındaki bakış akışını hep birlikte dinleyeceğimiz bu organizasyonu WPP ailesi olarak hayata geçireceğimiz için heyecanlıyım” dedi.

Etkinlik süresince ayrıca katılımcıların da merak ettikleri sorular cevaplanacak. Daha fazla detay WPP ve Trendyol tarafından etkinlik sonrası paylaşılacak.