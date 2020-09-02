EBA cep uygulaması nasıl indirilir ve yüklenir?

EBA üzerinden eğitim sürerken Google Play’de ve Apple AppStore’da bulunan uygulama öğrencilere kolaylıklar sağlıyor. Aşağıdaki linkler üzerinden EBA cep telefonu ve tablet uygulamalarını indirebilirsiniz.

EBA GOOGLE PLAY İNDİR

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EBA UYGULAMASINDA NELER VAR?

Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

EBA UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR?

Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra gerekli izinlerin verilmesi gereken bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Uygulamanın talep ettiği izinleri verdiğiniz takdirde EBA uygulaması otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.