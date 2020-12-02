Elon Musk’ın robot köpeği Spot’a Çin’den rakip çıktı

Çinli teknoloji firması Tencent’in Robotics X Lab tarafından geliştirilen Jamoca, bir köpek gibi hareket edebiliyor, koşabiliyor, çapraz yürüyebiliyor hatta zıplayabiliyor. Boyu neredeyse 1 metre ve kilosu da 70 kg olan robot, Kung Fu antrenmanlarında daha iyi denge sağlamayı geliştirmek için kullanılan rastgele aralıklarla yerleştirilmiş düzensiz yükseklikler üzerinde de rahatlıkla yürüyebiliyor.

Jamoca çok zorlu deneyleri başarıyla atlatmayı başardı. 60 santimetre yüksekliğinde ve 20 derecelik eğimli bir açıyla tırmandı. Merdivenleri çıktıktan sonra, 20 ile 50 santimetre aralıklarla rastgele yerleştirilmiş, her biri yaklaşık 20 cm çapında silindirleri rahatlıkla geçti. Jamoca’nın işini zorlaştırmak için silindirler farklı yükseklikte yerleştirildi. Bu Jamoca’nın dengesini korumak için dört ayağının farklı açılarda ayarlaması anlamına geliyordu. Bunu da başardı.

Göz ve ayak kalibrasyonunu için kamera ve görsel modelleme teknolojileri kullanılan Jamoca, düşme riski çok büyük yüksek binalarda, tehlikeli boşluklarda rahatlıkla çalışabilecek.

ELON MUSK’IN ROBOT KÖPEĞİ SPOT’A RAKİP

Jamoca, Boston Dynamics tarafından yaratılan ve Elon Musk’un SpaceX firması tarafından patlama testi alanlarını koklamak için kullanılan, dört ayaklı gizli robot köpek Spot’u oldukça anımsatıyor.

Boston Dynamics tarafından oldukça gizli bir şekilde yıllardır geliştirilen Spot, çevresinin haritasını çıkarabiliyor, engelleri algılayabiliyor ve bunlardan kaçınabiliyor, merdivenleri tırmanabiliyor ve kapıları açabiliyor. Spot, geliştirme aşamasındaki Jamoca’nın aksine, 75 bin doların biraz altında satışa sunulmuş durumda.

Boston Dynamics, geçen yıl pilot uygulamanın bir parçası olarak, ‘inşaat sürecini belgelemek, uzak veya tehlikeli ortamları izlemek ve durumsal farkındalık sağlamak’ için evlere, işletmelere ve araştırma tesislerine 150 tane Spot robot kiraladı.

SPOT PANDEMİYLE MÜCADELEDE GÖREV ALDI

Singapur Spot’u parklarda dolaşmak için kullandı ve yayalara corona virüsü salgını sırasında mesafelerini korumalarını hatırlatan bir mesaj okudu. Yeni Zelanda’da çiftlikte saatte 5 kilometreye varan hızlarda koyun sürmek için de kullanılan Spot, Massachusetts Polisi bu robot köpeği, üç aylık bir denemenin parçası olarak bombaları bulmak için kullandı.