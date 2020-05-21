Epic Games Store’da bir oyun daha ücretsiz oldu! Civilization 6 Epic Store’dan ücretsiz indirilebilecek!

Epic Games Store, Civilization 6 oyununu ücretsiz indirime açtı. Her hafta verdiği bedava oyunlar ile gündeme gelen Epic Games bu kez Civilization 6 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sundu. Son olarak GTA 5’in ücretsiz olması oldukça fazla konuşulmuştu. Bu sefer ise normal satış fiyatı 219 TL olan Civilization 6 ücretsiz oldu ve 28 Mayıs saat 18.00’a kadar indirilebilecek.

EPİC GAMAS STORE’DA CIVILIZATION IV ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games Store, yeni ücretsiz oyunu açıkladı. Epic Games bu hafta ‘Civilization 6’ oyununu 28 Mayıs 18.00’a kadar ücretsiz olarak indirilebileceği müjdesini paylaştı.

Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor.

Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor.





BÜYÜK İMPARATORLUKLAR:

İmparatorluğunuzun harikalarının daha önce hiç olmadığı şekilde haritaya yayılmasını izleyin. Yerel arazilerden tam olarak faydalanmak üzere şehirlerinizi özelleştirilmiş şekilde kurabilmeniz için her bir şehir birden fazla karoya yayılır.



ETKİN ARAŞTIRMA:

Uygarlığınızın tarih boyunca ilerleme hızını artıran güçlendirmelerin kilidini açın. Daha hızlı ilerlemek üzere aktif bir şekilde keşif yapmak, çevrenizi geliştirmek ve yeni kültürler keşfetmek için birliklerinizi kullanın.



DİNAMİK DİPLOMASİ:

Çatışmanın hayatın bir gerçeği olduğu ilkel ilk etkileşimlerden oyunun ilerisindeki ittifaklar ve anlaşmalara kadar, diğer uygarlıklarla olan etkileşimler oyun süresince değişir.



BİRLEŞTİRİLMİŞ BİRLİKLER:

“Karo başına bir birim” tasarımı genişletilmiş olarak artık destek birimleri, piyadeli anti-tank desteği veya yerleşimcili bir savaşçı gibi diğer birimlerle birlikte bütünleşik hale getirilebilir. Benzer birimler, güçlü “Müfreze” birimleri oluşturmak için birleştirilebilirler.



GELİŞTİRİLMİŞ ÇOK OYUNCULU MOD:

Geleneksel çok oyunculu modlara ilaveten, hepsi de tek bir oturumda kolayca tamamlanmak üzere tasarlanan çeşitli durumlarda arkadaşlarınızla iş birliği yapın ve yarışın.



A CIV FOR ALL PLAYERS

Civilization VI, deneyimli oyunculara en büyük başarı şansını elde etmek üzere uygarlıklarını inşa edecekleri ve düzenleyecekleri yeni yollar sunar. Yeni eğitim sistemleri, yeni oyunculara kolayca işe koyulabilmeleri için temel konseptleri tanıtır.