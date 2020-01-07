Facebook ‘deep fake’ videoları yasakladı

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre teknolojinin son imkanlarından faydalanılarak oluşturulan ‘deep fake’ videolar platformda yasaklandı.

Deep fake videolarda bir kişinin suratı yerleştirilerek aslında söylemediği sözleri söyler gibi videolar oluşturuluyor. Kişinin aynı zamanda sesi de taklit edilebiliyor.

Facebook'un Global Politikalar yöneticisi Monika Bickert tarafından yapılan açıklamada, “Bu videolara internette nadir olarak rastlansa da endüstrimiz için büyük engel oluşturuyor” ifadesi kullanıldı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada ‘eğlence' amacı ile oluşturulan deep fake videdoların kapsam dışında olduğu belirtildi.

Yüklenen deep fake videolar Facebook tarafından hızlıca silinecek. Video silinmeden biri tarafından payalışmak istenirse Facebook videonun en kısa zamanda silineceği konusunda kullanıcıyı uyaracak.