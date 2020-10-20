Facebook yeni yapay zekasını tanıttı! 100 dili doğrudan çevirebiliyor

Facebook, herhangi bir 100 dil çifti arasında doğrudan çeviri yapabilen ilk yeni makine öğrenim modelini tanıttı. Şirket, yeni modelin diğer sistemlerden daha doğru olduğunu, çünkü ara çeviri katmanı olarak İngilizce'ye bağlı kalmadığını belirtiyor.

Açık kaynaklı yapay zekâ yazılımı, dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal ağın bünyesindeki 160 dilde daha iyi hizmet vermesine yardımcı olmak için oluşturuldu.

Her gün 20 milyardan fazla çeviri yapan Facebook bu sayede ilk olarak İngilizceye çeviri yapmaksızın, 100 dil çiftinden herhangi birini doğrudan çevirerek daha doğru sonuçlar almayı umut ediyor.

ARA KATMAN OLARAK İNGİLİZCE’Yİ KULLANMIYOR, DİREKT ÇEVİRİ YAPIYOR

Prejenin araştırma asistanı Angela Fan da konuyla ilgili açıklamasında, “Bu dönüm noktası, Facebook yapay zekâsının makine çevirisi konusunda yıllarca süren temel çalışmalarının bir sonucudur” dedi.

“Çince’den Fransızca’ya çeviri yaparken, çoğu model önce Çince’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Fransızca’ya çeviri yapıyor” diyen Fay, Çince’den Fransızca’ya direkt çeviri yapacak modeleriyle kelimenin anlamının daha doğru şekilde aktarılacağını söyledi.