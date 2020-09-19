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Facebook’a ‘Instagram bizi kameradan izliyor’ suçlaması!

Sosyal medyada kişilerin izlendiğini düşünmesi son yıllarda çok sık karşılaşılan bir durum. Instagram kullanıcısı Brittany Conditi, Facebook'a ait olan sosyal medya platformu Instagram'ın kamera üzerinden bilerek kullanıcıları izlediğini iddia etti ve dava açtı.

08:55 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Facebook’a ‘Instagram bizi kameradan izliyor’ suçlaması!

ABD’de federal bir mahkemede açılan davada, “Instagram platformu üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapmakla” suçlandı.

“AMAÇ KULLANICI BİLGİLERİ”

Davayı açan Brittany Conditi bunun amacının da “kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak” olduğunu öne sürdü.

TEMMUZ AYINDA YALANLANMIŞTI

ABD basınında yer alan bazı haberlerde, aktif kullanmadıkları zamanlarda bile Instagram’ın kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı. Facebook ise bu iddiaları reddetmiş; sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu belirtmişti. Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook’un yüz tanıma teknolojisi kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü.

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