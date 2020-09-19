Facebook’a ‘Instagram bizi kameradan izliyor’ suçlaması!

ABD’de federal bir mahkemede açılan davada, “Instagram platformu üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapmakla” suçlandı.

“AMAÇ KULLANICI BİLGİLERİ”

Davayı açan Brittany Conditi bunun amacının da “kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak” olduğunu öne sürdü.

TEMMUZ AYINDA YALANLANMIŞTI

ABD basınında yer alan bazı haberlerde, aktif kullanmadıkları zamanlarda bile Instagram’ın kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı. Facebook ise bu iddiaları reddetmiş; sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu belirtmişti. Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook’un yüz tanıma teknolojisi kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü.