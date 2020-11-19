Facebook’ta evden çalışma kavgası başladı

Facebook çalışanlarının şirket CEO’su Mark Zuckerberg’e hitaben yayımladığı “açık mektupta”, Facebook’un “kârlarını korumak için insanların hayatını gereksiz bir şekilde riske attığı” öne sürülüyor.

BBC’nin haberine göre mektupta evden çalışmaya izin verecek yeni düzenlemelerin yapılması isteniyor ve “risk ödemesi” gibi yeni haklar talep ediliyor.

Facebook ise içerik moderatörlerinin “çoğunun” evden çalıştığını söylüyor.

Şirket sözcüsü “Şirket içinde açık bir diyaloğa inanıyoruz. Ama bu tartışmaların dürüstlükle yapılması gerekir. Salgın döneminde 15 bin küresel içerik moderatörünün çoğu evden çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek” dedi.

Şirket Ağustos’ta personelin 2021 yazına kadar evden çalışabileceğini açıklamıştı. Ancak sosyal medya devi, topluluk kurallarının ihlali, spam, çocuk tacizi ve dezenformasyon gibi içeriğin engellenmesi için Accenture ve CPL gibi şirketlerle çalışıyor. Bu şirketlerin binlerce çalışanı var.

‘Kâr için sağlığımızın feda edilmesi ahlak dışı’

Açık mektupta Facebook’un sorunlu paylaşımların belirlenmesi için yapay zekadan daha fazla yararlanma çabalarının yetersiz kalmasından sonra çalışanlara iş yerlerine dönme baskısı yaptığı öne sürülerek şöyle denildi:

“İçerik moderatörlerine aylarca evden çalışma izni verdiniz. Facebook’u nefret söylemi ve dezenformasyondan uzak bir yer olarak tutmak için artan baskılar karşısında bizi evden çalışmaya zorladınız. Facebook’un bize ihtiyacı var. Bunu kabul etmenizin ve yaptığımız işi takdir etmenizin zamanı geldi. Kâr için sağlığımızı ve emniyetimizi feda etmek ahlak dışıdır.”

Facebook, moderatörlerin sağlık hizmetlerine erişimi olduğunu ve iş yerlerinin güvenliği için olması gerekenden daha fazlasını yaptığını söylüyor. Ancak çalışanlar sadece doktordan rapor alanların evden çalışabildiğini belirtiyor.