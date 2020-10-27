Facebook’ta oyun Apple’a takıldı

Sosyal medya devi Facebook, Twitch ve YouTube ile rekabet etmek için geçen nisan ayında bağımsız bir oyun uygulaması başlatacağını açıklamıştı.

Facebook Gaming, masaüstü sitesinde ve Android cihazlarda hayata geçti. Ancak Apple'ın oyun politikası nedeniyle uygulama iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılamıyor.

Sınırlı sayıda kullanıcı, Facebook’tan çıkmak veya oyunları cihazlarına indirmek zorunda kalmadan ücretsiz oyunları denemeye davet edildi. Şu anda 200 bine aşkın kullanıcının platformu kullanabildiği belirtirken, ilerleyen dönemde bu sayının artması bekleniyor.

Facebook Gaming uygulaması, kullanıcıların diğer oyuncuları takip etmesine, canlı yayınları izlemesine ve yorum bırakmasına olanak tanıyor.

Şimdilik, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Asphalt 9: Legends, Solitaire: Arthur’s Tale ve WWE SuperCar oyunları oynanabiliyor.

BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Facebook Play Başkan Yardımcısı Jason Rubin bir blog gönderisinde, “Apple’ın yeni bulut oyunları politikası nedeniyle, App Store’da lansman yapmanın uygun bir yol olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

Facebook’un kısıtlayıcı App Store ilkeleri nedeniyle çekincelerinin olduğunu belirten Rubin, “iOS yolumuz belirsiz. Apple, oyunlara farklı davranıyor ve çok değerli bir kaynağı kontrol etmeye devam ediyor” dedi.

Bazı geliştiriciler, Apple’ın yüzde 30’luk işlem kesintisinin çok büyük bir gelir kaybı olduğundan şikayet ederken, diğerleri, oyunların ayrı ayrı incelenmek üzere gönderilmesi ve özelliklerin kilidini açmak için uygulama içi satın alımların kullanılması gerektiğinden şikayet ediyor.

Apple, App Store’un bağımsız geliştiricilere milyarlarca dolar verdiğini ve uygulamalarının diğer dijital pazarlara kıyasla makul olduğunu savunuyor.