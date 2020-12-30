GAİN yayın hayatına başladı

Dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar farklı alternatiflerin sunulduğu “GAİN”de, Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner gibi isimler izleyiciyle buluşacak.

Kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan GAİN'e ulaşabilecek.

Ocak ayı programı belli olan GAİN'de, bugün başrollerini Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın paylaştığı 10 bölümlük komedi dizisi 10 Bin Adım tanıtıldı.