Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Doodle yaptı!

23 Nisan için arama motoru devi Google, özel bir Doodle hazırladı. Türkiye için ulusal bir bayram olan 23 Nisan tarihi hem meclisin açılması hem de bu tarihin Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesiyle özel bir yere sahiptir. Google da bu kutlu günü hazırladığı Doodle ile kutladı.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ ÖNEMİ

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır.