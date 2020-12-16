Google Chrome, MacBook bilgisayarları yavaşlatıyor mu?

Amerikan yazılım geliştiricisi Loran Brichter önemli bir iddia ortaya attı. ‘Chrome is Bad’ (Chrome kötüdür) adında bir web sitesi kuran Brichter, Google Chrome’un, Apple Mac bilgisayarları yavaşlattığını ileri sürdü.

Britcher yaptığı deneyin sonuçlarını hafta sonu sitesinde açıkladı. Yeni 16 inç ekranlı MacBook Pro bilgisayarının kaydırma gibi önemsiz şeyleri bile yavaş yapmaya başladığını fark ettiğini belirten Britcher, “Activity Monitor, Google’dan CPU’yu kullandığını hiçbir şekilde göstermedi, ancak “Window Server” yaklaşık yüzde 80 kullanıyordu, bu anormal derecede yüksekti ve normalde yüzde 10’dan daha az olmalıydı” dedi.

Brichter şöyle devam etti: “Chrome’u sildim ve Chrome’un diğer bazı tercihlerini ve önbelleklerini silerken Keystone’u fark ettim. Google ile ilgili bulabildiğim her şeyi sildim, bilgisayarı yeniden başlattım. Aradaki fark gece ile gündüz gibiydi. Her şey fark edilir derecede daha hızlandı. WindowServer CPU % 10’un altındaydı.”

GOOGLE: SORUNUN FARKINDA DEĞİLİZ



Britcher yaptığı bu çalışmayı Twitter üzerinden Chrome için çalışan Mark Change ile paylaştı. Change, tweet’e şöyle yanıt verdi:

“Keystone gerçekten de Mac için Chrome güncelleyicisidir. Kendini Activity Monitor’den gizlemez ve yalnızca gerçekleştirecek görevleri olduğunda çalışır.

Keystone’dan yüksek CPU kullanımına neden olabilecek herhangi bir açık sorunun farkında değiliz, ancak crbug.com’da onu yeniden güncellemek için hatayı bize bildirin ve mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışalım.”

BRICHTER BLÖF MÜ YAPIYOR?

Brichter, tarayıcının otomatik güncelleme mekanizması olan Keystone’nin arka planda Etkinlik Monitörü’nden gizlendiğini ve WindowServer’ın yüksek CPU kullanımına neden olduğunu belirterek, çözümün hem Chrome’u hem de Keystone’u kaldırmak ve sonrasında performansı artırmak için bilgisayarı yeniden başlatmak gerektiğini iddia ediyor. Ancak 9to5Mac’ten gelen bir rapor Brichter’in blöf yaptığını düşünüyor.

Apple hakkında bilgilerin ilk düştüğü yabancı blog sitesi 9to5Mac yazarı Guilherme Rambo, sorunu ve çözümü araştırdı ve Chrome’un MacBooks’u yavaşlattığı iddiasının ‘çılgın’ olduğunu belirledi. Rambo, Chrome yüklendiğinde, WindowServer işleminin Google hizmetleri kaldırıldığında CPU’yu yüzde 50 ve 49’larda kullandığını gördü. Ancak, birkaç kişi Brichter’in önerisini denedi ve bilgisayarlarının “eskisinden çok daha soğuk çalıştığını” gördü.

TWITTER’DA İLGİ ODAĞI OLDU

Diğer Twitter kullanıcıları da, sorunun Chrome’un kullanıcılarını nasıl kötüye kullandığına dair başka bir örnekler olduğunu söyleyerek dikkat çekti. Bazıları gelecekte başka bir anti-tröst davası olabileceği fikrine işaret etti.

Bir başka yazılım uzmanı Alec Joy, Twitter’da kullanıcılardan ‘Google’ın Chrome ve Keystone’un sorunun temel nedeninin Chrome olduğunu doğrulayana kadar’ “Chrome Is Bad” web sitesini paylaşmamalarını istedi.

“Chrome is Bad” web sitesini gören ve Brichter’in iddiaları üzerine kendi soruşturmasını yapan birçok MacBook sahibinden biri olan Rambo ulaştığı sonuçları tek tek sıraladı. Rambo’ya göre Keystone’un tespit edilmeden çalışmasının tek yolu, kendi sürecini sonlandırması, böylece bir kullanıcı onu Activity Monitor’de görmez, ancak bu konuyla alakalı ‘statik bir analiz’ yok.

Google iki Keystone hizmeti sunuyor: “Keystone Kullanıcı Aracısı” ve “Keystone XPC Hizmeti”. Keystone Kullanıcı Aracısı, güncellemeleri aramak için tasarlandı ve bunu yaklaşık saatte bir yapıyor, XPC Hizmeti ise yalnızca bir Google uygulamasının kendisini güncellemesi gerektiğinde etkinleştiriliyor.

Rambo, bunların hiçbirinin arka planda süresiz olarak çalışmadığını ve yalnızca bir Google uygulaması onu tetiklediğinde etkinleştirildiğini belirtiyor.

“İDDİA TAMAMEN ÇILGINCA”

Rambo, “Google Chrome güncelleyici WindowServer CPU kullanımına neden oluyor?” iddiasını da araştırdı.

Araştırma, arka planda başka hiçbir uygulamanın çalışmadığı “Core i9 işlemcili ve 16 GB RAM’e sahip 2019 16 inç MacBook Pro” ile yapıldı. Bu deney sırasında Rambo, CPU kullanımını gözlemlerken iki oturum açtı. Bunlardan birinde Google Chrome yüklü, diğerinde Chrome ve güncelleyici hizmetler kaldırılmış. Chrome yüklendiğinde, WindowServer işlemi CPU’nun yüzde 50’sini kullanırken Google hizmetleri kaldırıldığında yüzde 49’unu kullanıyordu.

Rambo, “Bunun dışında, saatte bir çalışan bir işlemin, tamamen ilgisiz bir sistem hizmetinin yüksek CPU kullanımına sahip olmasına neden olacağı iddiasının tamamı çılgınca” dedi.

İLK SUÇLAMA DEĞİL

Bu durum, Chrome’un Keystone’unun MacBook’larla uğraşmakla ilgili ilk kez suçlanışı değil. Geçen yıl, Los Angeles’taki film editörleri Mac’lerinin yeniden başlatılamadığını gördü. Rapordan iki gün sonra Google, sorunun yeni bir Keystone sürümünden kaynaklandığını açıkladı.