Google Pixel 5 tanıtıldı! Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı…

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 5 kullanıcıların beğenisine sunuldu. Snapdragon 765G ile donatılan cihaz, 18 W hızlı şarjı da destekliyor.

KAMERA GELİŞTİRMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Pixel 5’in arka kısmında 12,2 MP’lik bir kameraya 16 MP’lik bir kamera eşlik ediyor, ön tarafta ise 8 MP’lik bir kamera mevcut. Super Res Zoom teknolojisi, yapay zeka kullanarak görüntülerde detay kaybı olmadan yakınlaştırma sağlıyor.

GOOGLE PIXEL 5’İN FİYATI NE KADAR?

Google, yeni telefonu Pixel 5’i 699 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sundu. Ülkemizde vergiler ve kur farkının da etkisiyle ciddi rakamlara satışa sunulması bekleniyor.

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran: 6,0 inç, 90 Hz tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 12,2 MP + 16 MP

Batarya: 4.080 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC