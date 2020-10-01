Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Google Pixel 5 tanıtıldı! Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı…

Google, Pixel 5'i kullanıcıların beğenisine sundu. 6,0 inçlik ekranda 1080x2340 piksellik bir çözünürlük sunan telefon, 8 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Özellikleri açıklanan Pixel 5'in fiyatı ve kamerası dikkat çekti.

10:52 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Google Pixel 5 tanıtıldı! Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı…

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 5 kullanıcıların beğenisine sunuldu. Snapdragon 765G ile donatılan cihaz, 18 W hızlı şarjı da destekliyor.

KAMERA GELİŞTİRMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Pixel 5’in arka kısmında 12,2 MP’lik bir kameraya 16 MP’lik bir kamera eşlik ediyor, ön tarafta ise 8 MP’lik bir kamera mevcut. Super Res Zoom teknolojisi, yapay zeka kullanarak görüntülerde detay kaybı olmadan yakınlaştırma sağlıyor.

Pixel 5’in kamerasındaki yazılımsal geliştirmeler önceki versiyona göre yeni özellikler getiriyor.

GOOGLE PIXEL 5’İN FİYATI NE KADAR?

Google, yeni telefonu Pixel 5’i 699 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sundu. Ülkemizde vergiler ve kur farkının da etkisiyle ciddi rakamlara satışa sunulması bekleniyor.

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran: 6,0 inç, 90 Hz tazeleme oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Ön Kamera: 8 MP
Arka Kamera: 12,2 MP + 16 MP
Batarya: 4.080 mAh
İşletim Sistemi: Android 11
Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

İLGİLİ HABERSilikon kılıf sızdı iPhone 12 mini adı doğrulandı!Silikon kılıf sızdı iPhone 12 mini adı doğrulandı!
Android Google iPhone ram Teknoloji Wi-Fi yapay zeka
Son güncelleme: 10:53 01.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more