Google ve hizmetlerine dün ne oldu?

Dünyanın her yerinde yüz milyonlarca kullanıcısı olan Google, hafta başında yaşadığı sorunla dikkatleri üzerine çekti. Dün öğle saatlerinde Google, Gmail, Meets ve Youtube gibi platformlarda yaşanan bu sorun, ‘dahili depolama’ sorunu olarak açıklandı.

Google, kimlik doğrulama sistemi kesintisinin dahili depolama kotası sorunundan kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Google yaptığı açıklamada, sorundan kullanıcılarının ‘çoğunluğunu’ etkilediğini söyledi, ancak kesin bir rakam vermedi.

Kesinti izleme sitesi olan DownDetecter, saat 11.40 civarında sitelerle ilgili sorunları bildiren on binlerce kullanıcı uyarısı aldı. Sorunlar ağırlıklı olarak Avrupa’da, ancak Avustralya’da, ABD’nin doğu kıyılarında ve Afrika’nın bazı bölgelerinde, Güney Amerika’da ve Asya’da da sorun bildirildi.

11.54’e kadar, yalnızca YouTube için 50 binden fazla şikayet oluştu, bunların yarısı (yüzde 49) web sitesiyle ilgiliyken, yüzde 43’ü video izleme sorunlarıyla ilgiliydi. Gmail ise öğleden önce 23 bin şikayet aldı ve Google’ın ana sitesinde aynı anda 19 bin şikayet bildirildi.

DownDetector’a göre, bu sitelerdeki sorunların sırasıyla yüzde 81’i ve yüzde 91’i giriş yapmakla ilgiliydi.

Bir Google sözcüsü, “Kimlik doğrulama sistemi sorunu saat 04:32’de (Pasifik zaman dilimi) çözüldü. Artık tüm hizmetler geri yüklendi. Bu sorundan etkilenen herkesten özür dileriz ve bu sorunun gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için kapsamlı bir takip incelemesi yapacağız” diye ekledi.

Anti virüs programı ESET’te siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, “Bunun gibi kesintiler oldukça nadirdir ve meydana geldiklerinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyerek büyük bir kaosa neden olabilirler. Son kesinti Google oturumu olan kullanıcıları etkiledi” diye konuştu.

Moore, “Bu hizmet kesintisi etkilenen kullanıcılar tarafından karışıklık ve kaos olarak nitelendirilse de kötü niyetli kişilerin güvenlik açıklarından faydalanmasını engellemek için kısa bir süre siteyi komple kapatmak güvenli bir eylem” şeklinde konuştu.

AYNI SORUN FACEBOOK AİLESİNDE DE YAŞANIYOR

1 trilyon dolardan fazla değere sahip olan Google’da bu tarz kesintiler ve sorunlar çok nadir görülüyor. Facebook da dahil olmak üzere rakip teknoloji firmaları, geçen hafta Mark Zuckerberg’in sahip olduğu uygulama ailesini kitlesel olarak etkileyen bir kesinti ile düzenli olarak bağlantı sorunları yaşıyor.

Messenger, Facebook ve Instagram Perşembe günü saat 9.30’da başlayıp öğleden sonraya kadar devam eden sorunlar ile dört saat kapalı kaldı. WhatsApp uygulaması bu durumdan etkilenmedi.