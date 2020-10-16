Google’dan Shazam uygulamasına rakip

Google'ın bu yeni özelliği ile birlikte, kullanıcılar merak ettiği ve adını öğrenmek istediği şarkıyı mırıldanarak veya şarkının tınısı çalarak öğrenebilecek.

İşlevden faydalanmak için mikrofon simgesine dokunup “Bu şarkı hangisi?” demeniz veya “Şarkı ara” düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından şarkıyı 10-15 saniye mırıldanmanız yetiyor. Sonuçlar Google Arama tarafından sağlanıyor.

Google'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve yapay zeka geliştirdiği ‘Hum to Search' özelliği, en çok bilinen şarkı bulma uygulaması olan Shazam'a rakip olacağı öngörülüyor.

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