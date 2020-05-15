GTA 5 sistem gereksinimleri… Bilgisayarım GTA 5’i açar mı?

Efsaneleşen oyun serileri arasında yer alan Grand Thieft Auto serisinin en ses getiren oyunu olan GTA 5 artık ücretsiz. Oyunu bilgisayarına indirip oynamak isteyenler ilgiyle GTA 5’in sistem gereksinimlerini araştırıyor.
GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi (Vista İşletim Sistemi Kullananlar İçin Nvidia Kart Önerilir)
İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) ve üzeri / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz ve üzeri işlemciler
Bellek: 4GB
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB ve üzeri / AMD HD 4870 1GB ve üzeri (DX 10, 10.1, 11 destekli)
Ses Kartı: DirectX 10'a %100 uyumlu modeller.
Sabit Disk: 65GB Boş Depolama Alanı
GTA 5 TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
şletim Sistemi: Windows 7 64 Bit Service Pack 1 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) ve üzeri / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs) ve üzeri işlemciler
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB ve üzeri / AMD HD7870 2GB ve üzeri
Ses Kartı: DirectX 10'a %100 uyumlu modeller.
Sabit Disk: 72GB Boş Depolama Alanı