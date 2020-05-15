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GTA 5 sistem gereksinimleri… Bilgisayarım GTA 5’i açar mı?

GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz sunulmasıyla birlikte birçok oyun tutkunu oyuna sahip olup oynamak için indirme işlemlerine başladı. Piyasaya çıkışının üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen en azından orta seviyede bir sistem gerektiren GTA 5'in hangi bilgisayarlarda çalışabileceği merak ediliyor. Peki GTA 5'in minimum sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınız GTA 5'i çalıştırabilir mi?

18:22 -
Haberler Bilim - Teknoloji
GTA 5 sistem gereksinimleri… Bilgisayarım GTA 5’i açar mı?

Efsaneleşen oyun serileri arasında yer alan Grand Thieft Auto serisinin en ses getiren oyunu olan GTA 5 artık ücretsiz. Oyunu bilgisayarına indirip oynamak isteyenler ilgiyle GTA 5’in sistem gereksinimlerini araştırıyor.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi (Vista İşletim Sistemi Kullananlar İçin Nvidia Kart Önerilir)

İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) ve üzeri / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz ve üzeri işlemciler

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB ve üzeri / AMD HD 4870 1GB ve üzeri (DX 10, 10.1, 11 destekli)

Ses Kartı: DirectX 10'a %100 uyumlu modeller.

Sabit Disk: 65GB Boş Depolama Alanı

Epic Games'den sevindiren GTA 5 haberi! GTA 5 Epic Games Store'da ...

GTA 5 TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

şletim Sistemi: Windows 7 64 Bit Service Pack 1 ve üzeri 64 Bit Windows İşletim Sistemi

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) ve üzeri / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs) ve üzeri işlemciler

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB ve üzeri / AMD HD7870 2GB ve üzeri

Ses Kartı: DirectX 10'a %100 uyumlu modeller.

Sabit Disk: 72GB Boş Depolama Alanı

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