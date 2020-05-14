GTA 5 ücretsiz mi olacak? Heyecanlandıran iddia…

GTA 5’in Epic Games tarafından ücretsiz verileceği iddiasına bir dayanak daha geldi. Epic Games Store’un resmi Twitter adresinden önce paylaşılıp ardından da silinen tweet, GTA 5’in ücretsiz olacağı iddialarını çok ciddi bir şekilde destekliyor. Epic Games’in paylaştığı geri sayım bugün saat 18:00’de bitecek ve gerçekler ortaya çıkacak.

SİLİNEN TWEET ORTAYA ÇIKARDI

Epic Games, tüm zamanların hem en çok satanlarından hem de en sevilenlerinden bir tanesi olan GTA 5 efsanesini ücretsiz olarak dağıtma ihtimali günlerdir oyun tutkunları arasında gündemde. Steam’i bitirmek için yola çıkan Epic Games’in GTA 5’i ücretsiz olarak verme ihtimali bulunuyor. Böylesi bir kampanyanın Epic Games’e yüz binlerce yeni kullanıcı kazandıracağı konuşuluyor. Epic Games Store’un resmi Twitter adresinden önce paylaşılıp ardından da silinen tweet, GTA 5’in ücretsiz olacağı iddialarını kuvvetlendiriyor.