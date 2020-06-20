Güneş tutulması ne zaman? Ateş Çemberi güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Yarın yani 21 Haziran Pazar günü dünya önemli bir gök olayına sahne olacak. ‘Ateş çemberi' ya da halkalı güneş tutulması olarak da bilinen tutulma, gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Güneş tutulması en iyi Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin’in bazı bölgelerinden görülebilecek. Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya’da ise kısmi olarak izlenecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ateş Çemberi güneş tutulması Türkiye’den de kısmen gözlenebilecek. Tutulma saat 06:45'te başlayacak ve en net Hakkari’de izlenebilecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş Tutulması,uzay ve astronomi terimi olarak bir tutulma şeklidir. Güneş tutulmasındaki örtünme Güneş'in görünen büyüklüğünün Ay'dan daha büyük olduğu zamana denk gelirse, tutulma halkalı tutulma şeklinde görülmektedir. Bu duruma da Halkalı Güneş Tutulması denmektedir.