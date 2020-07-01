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Habbo’nun yapımcısından rekorlar kıran Hotel hideaway oyunu artık türkçe!

Rekorlar kıran Hotel hideaway oyunu artık türkçe dilinde

17:24 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Habbo’nun yapımcısından rekorlar kıran Hotel hideaway oyunu artık türkçe!

Hotel Hideaway oyunu nedir?

Sulake tarafından yapılan Hotel Hideaway, Sulake’nin bir diğer oyunu Habbo gibi sanal bir topluluktur.
Kullanıcılar oyun içerisinde iletişim halinde olup kıyafet değiştirmek ve benzeri birçok farklı sosyal aksiyon alabiliyorlar.

Genel olarak oyuncu kitlesi ise +17 yaş grubundan oluşuyor.

Oyunu türkçe olarak, “İTunes” ve “Google Play” platformlarından oyunu indirebilirsiniz.

IOS cihazlarınız için:
https://app.appsflyer.com/id922825959?pid=Sozcu_iOS&c=manset&af_adset=1

Android cihazlarınız için:
https://app.appsflyer.com/com.piispanen.hotelhideaway?pid=Sozcu_Android&c=manset&af_adset=1

İyi oyunlar dileriz.

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