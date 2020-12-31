Hamilelikte yüksek tansiyonu olanlar hafıza problemi yaşayabilir

Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi, hamilelikle ilgili dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Üniversitenin Kadın Doğum Uzmanı Dr. Maria Adank ve ekibi, 481’i hamilelik sırasında normal kan basıncı düzeyine sahip olan ve 80’i gebelikte hipertansiyonu olan ve 20 hafta sonra gelişen toplam 596 kadına hafıza testi yaptı.

Ekip, hamileyken yüksek tansiyonu olan deneklerin, önce anında ve 20 dakika sonra 15 kelimelik bir listeyi hatırlamaları istedi.

Spesifik olarak, hamilelikleri sırasında yüksek tansiyona sahip olan kadınlar, her kadına üç kez yapılan acil geri çağırma testinde olası 45 üzerinden ortalama 25 puan aldı. Diğer kadınların buradaki puanları en az 28 olarak gerçekleşti.

“RİSK FAKTÖRÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Sonuçları değerlendiren Dr. Adank, “Gebelik hipertansiyonu ve preeklampsiyi kadınlara özgü bilişsel bozukluk için risk faktörleri olarak değerlendirmek önemlidir” dedi.

Adank, “Hamilelikte başlayan yüksek tansiyon kadınlar ve gebelik zehirlenmesi olarak bilinen “preeklampsili” kadınların hamileliklerinden sonra yakından izlenmelerini gerektirir. Bu kadınlar, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde düşünme ve hafıza becerilerinde kayıp olma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişikliklerini ve diğer tedavileri düşünmelidir” diye konuştu.

Dr. Adank, “Yüksek tansiyonun erken tedavisinin, gebelikte yüksek tansiyon öyküsü olan kadınlarda bilişsel sorunları önleyip önleyemeyeceğini belirlemek için ileride yapılacak çalışmalara ihtiyaç var” uyarısında bulundu.

Türkiye’de her üç yetişkinden birinin yüksek tansiyon hastası olduğu, bunların en az yarısının da hasta olduğundan haberdar olmadığı biliniyor.