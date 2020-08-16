HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması nasıl indirilir?

Kullanıma açılmasının ardından binlerce kişi tarafından indirilen HAYDİ uygulaması ile çevre, doğa ve hayvanlara zarar verilemesi halinde adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek.

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.

HAYDİ NASIL İNDİRİLİR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.