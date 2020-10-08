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Huawei’ye yaptırım Samsung’a yaradı!

ABD'nin Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yaptırımları Samsung Electronics’e yaradı. Güney Koreli şirket, üçüncü çeyrekte işletme karını yaklaşık yüzde 60 artırdı.

Sozcu.com.tr
17:27 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Huawei’ye yaptırım Samsung’a yaradı!

Şirket, Temmuz ve Eylül ayları arasında işletme gelirini 9,03 milyar euroya çıkardı. Buna göre, geçen yıl aynı döneme oranla şirket işletme karını yüzde 60 yukarı çıkarttı.

Özellikle Samsung'un son ürettiği ileri teknoloji içeren “Galaxy Note 20” ve “Galaxy Z Fold 2” akıllı cep telefonlarının şirketin gelirlerinin artmasında önemli rol oynadığı biliniyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, şirketin cirosu dünya ekonomisinde 12. sırada yer alan Güney Kore'nin gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 20'sine karşılık geliyor.

ABD geçen yıl, Huawei şirketine Çin hükümeti ile bağlantıları ve Washington aleyhine casusluk faaliyetlerine katkıda bulunduğu gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

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